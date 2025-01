Retroscena Kvara, il Napoli aveva pronta una super offerta. Tutti i nomi per il successore

Napoli, Manna a caccia del sostituto

Per la successione di Kvara, invece, i nomi sono tutti sulla lista di Manna: c'è Federico Chiesa (27), ma l’azzurro ha dichiarato che non vuole lasciare la Premier e ieri ha anche segnato il suo primo gol con il Liverpool, in FA Cup. Per Edon Zhegrova (25), mancino kosovaro, il Lilla ha alzato il muro e il suo presidente, Letang, più volte ha ribadito come non ci sia l’urgenza di vendere. Fa resistenza anche il Bologna per lo svizzero Dan Ndoye (24). Per il centrocampo invece Manna continua a essere vigile sulla situazione di Lorenzo Pellegrini (28) e Davide Frattesi (25). Ma la settimana che comincerà domani sarà principalmente quella dell’addio di Kvara e di un sostituto, all’altezza, che il Napoli sta già cercando.