Calciomercato diretta, da Kvaratskhelia a Frattesi e Kolo Muani: le trattative di oggi LIVE

Si apre una nuova settimana di calciomercato , in Italia e all'estero: entra nel vivo la sessione invernale, tra notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità. Dall'imminente addio di Kvaratskhelia al futuro di Davide Frattesi , ma non solo: acquisti, cessioni e trattative di oggi, lunedì 13 gennaio . Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:45

Espanyol, vicino Roberto Fernandez del Braga

Secondo quanto riportato dal portale OJogo, è in via di definizione la trattativa fra Espanyol e Braga per il trasferimento a titolo temporaneo di Roberto Fernandez in Catalunya.

11:30

Coulibaly a un passo dal Leicester

Woyo Coulibaly è sempre più vicino al Leicester. Il difensore del Parma, già fuori dai convocati per l'ultima sfida con il Genoa, è ormai ad un passo dalla Premier League. Come confermato anche da Sky Sports UK, siamo alle fasi finali della trattativa. Al suo posto, in casa ducale, arriverà Vogliacco.

11:15

Catania, Toscano: "Dobbiamo cambiare strategia sul mercato"

"Serve gente affamata", parola di Mimmo Toscano. Dopo il ko interno con la Juventus Next Gen, che ha acceso la dura contestazione della tifoseria, il tecnico del Catania ha annunciato un cambio di rotta anche sul mercato: "Bisogna cambiare strategia nella scelta dei giocatori, portando gente forte mentalmente, che abbia fame e piacere di accettare questa sfida impegnativa. Ho fatto alla società richieste specifiche".

11:06

Okafor saluta i tifosi del Milan

In partenza per Lipsia, Noah Okafor ha salutato così i tifosi del Milan: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore".

11:00

Milan, solo uno tra Rashford e Walker

Per le norme FIGC, il Milan può tesserare solo uno tra Marcus Rashford e Kyle Walker, avendo già ingaggiato in estate il brasiliano Emerson Royal (extracomunitario). Sull'attaccante sono in corso anche riflessioni di natura tattica, considerando la possibile sovrapposizione con Rafa Leao sulla corsia mancina, mentre l'esterno non si è allenato nella giornata di ieri e attende novità dal suo entourage. Attualmente, il terzino destro percepisce 6 milioni all'anno, mentre i rossoneri sarebbero pronti ad offrirgli un contratto fino al 2028.

10:45

Juve all'assalto di Kolo Muani

Kolo Muani-Juve, prove d'intesa: i dirigenti bianconeri hanno fretta di chiudere con il Psg entro la fine di questa settimana, forti del sì dell'attaccante francese.

10:30

Lazio, il piano di mercato: un difensore e una mezzala

Non solo Ibrahimovic. La Lazio lavora sul mercato per puntellare la rosa di Marco Baroni, che aspetta un difensore e un centrocampista in questa sessione di mercato.

10:15

Juve, passi avanti per Alberto Costa

La Juve lavora per ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Thiago Motta. Dall'attacco alla difesa: nella giornata di ieri, decisi passi avanti per Alberto Costa, giovane terzino del Vitoria Guimaraes, già corteggiato da Brighton e Sporting Lisbona. Operazione da circa 12 milioni di euro, pagabili su più annualità. L'affare si può chiudere in tempi brevi se il calciatore non avanzerà richieste troppo alte per gli emolumenti.

10:00

Frattesi, Marotta frena: "Non ha chiesto di essere trasferito"

Nel pre gara di Venezia-Inter, Beppe Marotta ha fatto chiarezza sulla posizione di Davide Frattesi, ieri impiegato per poco più di mezzora da Simone Inzaghi. Roma sempre alla finestra.

9:50

Roma, per Frattesi si tratta: l'Inter aspetta

Il ds giallorosso Ghisolfi ci crede: ecco le mosse per arrivare a Davide Frattesi in questa sessione di mercato.

9:40

Napoli, la risposta all'addio di Kvaratskhelia

Risposta da Napoli all'addio di Khvicha Kvaratskhelia, ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain.

9:30

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio.

9:25

Vogliacco lascia il Genoa, il saluto da brividi

Alessandro Vogliacco saluta il Genoa e si trasferisce alla corte di Fabio Pecchia: vestirà la maglia del Parma. Un addio, che ha il sapore di arrivederci, molto emozionante.

9:15

Lazio, l'arrivo di Ibrahimovic a Fiumicino

Arijon Ibrahimovic è atterrato all'aeroporto di Fiumicino nella serata di ieri ed è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il trequartista classe 2005 arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto.

9:00

Kolo Muani-Juve, il Psg apre al prestito

Il Psg apre al prestito di Kolo Muani. Giuntoli pronto al blitz per l'attaccante francese, non convocato per la terza volta consecutiva da Luis Enrique.

8:45

Frattesi-Roma, la frase di Ranieri

La Roma vuole riportare a Trigoria Davide Frattesi, l'Inter ha aperto alla cessione. La valutazione, però, è considerata troppo alta al momento. E Ranieri è stato chiaro, anche dopo il pari di Bologna.

8:30

Conte e la risposta su Kvaratskhelia dopo Napoli-Verona

"Forse sono stato presuntuoso", ha dichiarato Antonio Conte nel post partita di Napoli-Verona, facendo riferimento alla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Poi, è tornato a parlare di delusione.

