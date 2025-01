Kvaratskhelia al Psg, ci siamo: vertice con il Napoli. Tutti i dettagli

Cessione Kvaratskhelia, vertice tra Napoli e Psg

L'incontro ha come obiettivo quello di chiudere l'operazione tra domani e mercoledì: sia per la volontà del georgiano di iniziare la nuova avventura, che per le esigenze tecniche di entrambi i club. Luis Enrique vorrebbe poter contare su Kvaratskhelia già per la gara di campionato contro il Reims in programma per il 25 gennaio. Dall'altro lato, il Napoli vuole gettarsi il prima possibile sulla ricerca del miglior sostituto. I preferiti di Antonio Conte sarebbero Alejandro Garnacho, per il quale il Manchester United apre alla cessione, e Dan Ndoye, situazione diversa per lo svizzero con il Bologna che fa muro.