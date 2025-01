Kolo Muani, Luis Enrique freddo in conferenza stampa: "Il mercato? Conosco quello del pesce..."

PARIGI (Francia) - L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique evita di commentare le voci di mercato che accostano Randal Kolo Muani , ormai ai margini della squadra francese, alla Juventus. "Non so nulla, il mercato per me è quello della frutta, del pesce, del pane, non ho niente da dire", ha tagliato corto con ironia il tecnico spagnolo dopo la vittoria 2-1 sul Saint Etienne di ieri sera.

Il bilancio stagionale di Kolo Muani

Kolo Muani, attaccante francese di 26 anni, ha raccolto finora 14 presenze e 2 gol in tutte le competizioni stagionali con il Psg, ma nelle ultime settimane non è stato più convocato da Luis Enrique. Sull'attaccante transalpino è stato incalzato oggi anche Thiago Motta, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato contro l'Atalanta: "Kolo Muani? Non parlo dei giocatori di altre squadre, non l'ho mai fatto. Così come non mi piace che si parli dei miei giocatori da parte di altre squadre - le parole del tecnico bianconero -la Juventus è Vlahovic dipendente? Tutti i giocatori sono importanti, Dusan è un giocatore importante e siamo contenti quando è presente. Quando non c'è stato abbiamo fatto comunque bene, anche se non siamo arrivati alla vittoria".