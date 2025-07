Calciomercato, il portiere che segnò un gol dalla sua porta riparte dalla Serie C

Riccardo Gagno saluta il Modena dopo sei stagioni e passa al Vicenza: il portiere è diventato celebre, il 9 aprile 2022, per un gol al 91' dalla sua porta contro l'Imolese (nel video in apertura), che fu determinante per vincere la partita al "Braglia" (2-1) nella trentaseiesima giornata del girone B di Serie C e la promozione in Serie B degli emiliani, all'epoca allenati da Attilio Tesser. Un episodio clamoroso che è stato ricordato proprio dal Modena nel comunicato ufficiale diramato per annunciarne la cessione ufficiale.