Rashford al Barcellona, è ufficiale: la formula dell'accordo con il Manchester United

Adesso è ufficiale: Rashford è un nuovo giocatore del Barcellona ed è a disposizione di Flick. A comunicarlo il club blaugrana sul proprio sito e sui canali social. L'attaccante inglese, che indosserà la maglia numero 14, ha fortemente voluto il trasferimento in Spagna. Lo scorso dicembre aveva annunciato di volere una nuova sfida ed era stato ceduto in prestito all'Aston Villa.