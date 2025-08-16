Pellegrini, aria d’addio: la Roma ha incaricato due intermediari per venderlo 

La Roma compra e inevitabilmente vende. Il discorso riguarda Manu Koné e il suo possibile trasferimento all’Inter ma anche tanti altri giocatori che sono fuori dai piani del club per motivi tecnici ed economici: Kumbulla (che vuole andare al Maiorca), Hermoso (che ha uno stipendio pesante), Darboe, Salah-Eddine, Gollini. Se arriva una buona offerta anche Rensch. Ma a loro si aggiunge anche un altro nome, con tutto il rispetto per gli altri, ben più blasonato. La Roma ha dato infatti mandato a due intermediari internazionali di cercare squadra a Lorenzo Pellegrini. E lo stanno facendo all’estero, sondando il terreno tra i vari campionati per individuare estimatori del trequartista giallorosso. Un ruolo in cui Gasperini non vedrebbe del tutto il capitano giallorosso (anche se il tecnico dà la fascia in base al numero di presenze nel club), attualmente fermo ai box e sulla via del recupero entro la fine di agosto. Due richieste di informazioni sono arrivate dal West Ham e dal Besiktas ma non sono state prese in considerazione dal giocatore che invece vorrebbe restare alla Roma, cercare di dare il massimo nei prossimi mesi per poi decidere con il club il suo futuro nella finestra di mercato invernale. Quindi se aver meritato il rinnovo di contratto oppure se dover cambiare aria.