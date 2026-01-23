Izzo dal Monza all'Avellino, è ufficiale: i dettagli del contratto

Armando Izzo all' Avellino , è ufficiale. Con un comunciato in contemporanea il Monza e il club biancoverde hanno reso noto l'accordo per il ritorno in Irpinia, dopo dodici anni, del difensore partenopeo, recentemente colpito dalla perdita di un figlio con la compagna Raffaella Fico .

L'Avellino dà il bentornato a Izzo

Il comunicato dell'Avellino: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1992 il difensore ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029. Izzo ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Napoli In carriera ha indossato le maglie di Triestina, Avellino, Genoa, Torino e Monza. In totale, tra competizioni internazionali e campionati professionistici italiani ha collezionato 401 presenze, divise tra Europa League, Serie A, Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di Serie C. Nel suo ricco curriculum anche 3 presenze con la Nazionale Italiana. Per lui si tratta di un ritorno all’Avellino avendo indossato la maglia biancoverde da gennaio 2012 a giugno 2014 con 66 presenze all’attivo e l’ottenimento della promozione in Serie B nella stagione 2012/2013. Bentornato in Irpinia Armando!".

Izzo all'Avellino, il comunicato del Monza

Il comunicato del Monza: "Armando Izzo si trasferisce all’Avellino a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nell’estate 2022, il difensore ha collezionato 103 presenze e 5 reti con la maglia biancorossa, con cui è stato protagonista prima in Serie A e poi in Serie B. In bocca al lupo ad Armando per questa nuova avventura".