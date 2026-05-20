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Bernardo Silva nel mirino dell'Atletico Madrid: nuova concorrenza per la Juve

Il Cholo Simeone vorrebbe il fantasista portoghese al posto del partente Griezmann: i bianconeri, al contrario dei colchoneros, potrebbero non giocare la Champions League
4 min
TagsBernardo Silvaatletico madridjuve

Bernardo Silva fa gola a tanti in Europa. Complice il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, la stella del Manchester City rappresenta una ghiotta occasione di mercato a parametro zero. Lo sa bene l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha messo gli occhi sul fantasista portoghese e sta lavorando per provare a strapparlo alla folta concorrenza. Tra i club che si son mossi con largo anticipo per l'ex Monaco c'è senza dubbio la Juventus di Luciano Spalletti, ma l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un intoppo non indifferente. Il classe '94, infatti, ha intenzione di restare ad alti livelli per altri due o tre anni, ecco perché finora ha rispedito al mittente proposte o avances arrivate da campionati più esotici come MLS e Saudi League. 

Atletico Madrid su Bernardo Silva: Simeone vuole lui al posto di Griezmann

Bernardo Silva nel mirino dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, quotidiano spagnolo sempre molto vicino alle questioni che riguardano le due squadre capitoline, i colchoneros vogliono regalare un nuovo jolly offensivo a Diego Pablo Simeone, vista l'imminente partenza di Antoine Griezmann direzione Orlando City. Un calciatore esperto, forte tecnicamente e di caratura internazionale. Questo l'identikit disegnato dal Cholo in vista della prossima stagione sportiva, per non abbassare il livello dell'organico rojiblanco. Il portoghese compirà 32 anni il 10 agosto e si prepara a lasciare il Manchester City dopo nove anni alla corte di Pep Guardiola, con cui ha vinto sei Premier League e una Champions League. Per lui, 77 gol e 76 assist in 459 partite con i Citizens, senza dimenticare le 107 apparizioni con la nazionale lusitana, con la quale parteciperà ai Mondiali organizzati dalla FIFA in America.

La concorrenza per Bernardo Silva e il piano B dell'Atletico Madrid

La concorrenza non manca. Come confermato dai media spagnoli, oltre all'approccio del Milan e alla trattativa portata avanti dalla Juventus di Luciano Spalletti, su Bernardo Silva ci sarebbero anche Barcellona e Chelsea, con i blaugrana che hanno appena rinnovato la fiducia ad Hansi Flick e i Blues che hanno recentemente ufficializzato l'ingaggio di Xabi Alonso. Nessun costo per il cartellino del giocatore portoghese, ma una richiesta di ingaggio non lontana dagli 8 milioni di euro annui, oltre alle commissioni da destinare al noto agente Jorge Mendes. Sponda Juve, la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions rischia di far saltare il banco, mentre l'Atletico Madrid starebbe cercando di muoversi su più tavoli per il dopo Griezmann. Qualora non dovesse andare in porto l'affare Bernardo Silva, secondo quanto riportato da Marca, l'alternativa sarebbe il tedesco Julian Brandt, attualmente sotto contratto con il Borussia Dortmund. In questo caso, però, è necessario trattare con la società giallonera.

 

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