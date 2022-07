Atalanta, Gasperini striglia tutti: il retroscena

CLUSONE (BG) - Un anno zero, in cui sarà necessario ripartire da capo. La cura del dettaglio però non manca mai, soprattutto al penultimo giorno di ritiro, luogo in cui si costruisce la nuova stagione e quella forza fisica che ha sempre contraddistinto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. E dopo un finale di stagione burrascoso, in cui non è arrivata la qualificazione all’Europa, il tecnico di Grugliasco proprio durante la preparazione ha ritrovato quella spinta necessaria per poter resettare tutto.

Gasperini martella l'Atalanta Che il modus operandi gasperiniano fosse complicato dal punto di vista fisico lo si sapeva ancor prima della conferma di Freuler: anche ieri è stata effettuata una doppia seduta d’allenamento nel ritiro di Clusone, un must dall’8 luglio, con la parte atletica a svolgere un ruolo cruciale. Ma è il girone di ritorno, al di sotto del rendimento mostrato all’andata, ad aver rappresentato un vero e proprio cruccio per l’allenatore atalantino, come ribadito più volte davanti ai microfoni. Il Gasp dunque ha approfittato delle pause tra un allenamento e l’altro per riunirsi col proprio staff e rivedere, sistemare, martellare con insistenza i suoi su ogni particolare, a partire dai gol subiti e dal tipo di occasioni: tantissime le palle gol create lo scorso anno, poche quelle trasformate, soprattutto in casa.