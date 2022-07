Gollini, che frecciata: "Via dall'Atalanta per colpa di una persona..."

Giornata di presentazioni, in casa Fiorentina, che ha ufficializzato l'arrivo di Pierluigi Gollini. Il nuovo portiere viola non le ha mandate a dire e ha approfittato dell'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lanciare una frecciata. "Il mio addio all'Atalanta non è stato per scelta tecnica - ha detto in conferenza stampa a Moena - ma solo per problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi. Sono cinque anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da tre anni e il mio valore l'ho dimostrato e sono qua per confermare il mio valore".