Calciomercato Atalanta, Marino: "Ederson, grande investimento"

BERGAMO - "Aspettative per la nuova stagione? Mi attendo quanto sta succedendo: tanta passione ed entusiasmo, a dirlo sono i numeri della campagna abbonamenti. Siamo curiosi di vedere l' Atalanta sul campo, io per primo". Lo ha dichiarato il direttore generale dell' Atalanta , Umberto Marino , nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro per la stagione 2022/23: " Ederson ? Sono contentissimo per il suo arrivo, l' Atalanta ha fatto un grande investimento. La famiglia Percassi ci crede tanto, bravissima l' Atalanta . Da gennaio in poi ha fatto un ottimo campionato".

Ederson: Voglio giocare in Champions

"Durante le trattative con la società s'è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l'Atalanta ad arrivarci ancora". Così Ederson dos Santos, centrocampista ufficializzato ieri, in arrivo dalla Salernitana, nelle prime dichiarazioni ai canali ufficiali nerazzurri: "Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un'emozione unica. Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna - spiega il brasiliano classe '99, arrivato a Bergamo martedì sera -. Le mie caratteristiche sono la qualità palla al piede, la forza e la capacità nella fase difensiva e in quella offensiva: attacco gli spazi e difatti ho segnato anche all'Atalanta (il 22 maggio scorso nell'1-1 al Gewiss Stadium, ndr)". Sull'allenatore, poche parole: "Sono un giocatore molto fisico e il lavoro intenso di Gasperini mi stimola, ne ho bisogno per essere in forma: cercherò di essere pronto da subito perché ci aspettano partite importanti". Infine, sul numero di maglia: "Porto il 13 perché me l'ha chiesto mia moglie: è nata il 13 luglio, dice che porta fortuna, lo uso dai tempi del Fortaleza. Ho anche un tatuaggio con lo stesso numero".