Pessina dall'Atalanta al Monza: ci guadagna anche il Milan, ecco quanto

Matteo Pessina al Monza. Un affare romantico per il centrocampista brianzolo della Nazionale, che indosserà anche la fascia di capitano nella squadra della sua città. Tutto vero. Ma, in quest'affare con la Dea condotto da Adriano Galliani, c'è un'altra squadra che ci guadagna ed è il Milan, ex club - per 31 anni - del "Condor".