Beukema, prima giornata bolognese

Alle 19.30 Sam Beukema girava ancora tra gli ambulatori dell’ Isokinetic , è lì che il nuovo acquisto del Bologna , il primo colpo per la nuova stagione rossoblù, ha fatto l’ultima risonanza della giornata. Ma c’è stato un fulgido attimo di splendore prima di varcare le porte del centro medico bolognese di eccellenza. Sei contento? Beukema, maglietta blu, cappellino, si è fatto un sorriso e ha aperto le mani: «Certamente - ha risposto -, guarda che bello», indicando il centro sportivo proprio al di là del cancello o forse, chissà, il futuro che lo aspetta. Bologna l’ha già vista. Beukema non è arrivato ieri, ma mercoledì. Il Bologna aveva nascosto bene il suo arrivo e solo a tarda sera era filtrato il suo passaggio in città. Già mercoledì Sam aveva passato lunghe ore a Casteldebole . Ieri però è stato il giorno clou con la risonanza fissata per la serata.

Il primo giorno a Bologna

Lunga giornata di giri e incontri, per Sam. Intorno alle 11 ha visto il direttore sportivo Marco Di Vaio e il direttore tecnico Giovanni Sartori. Il ragazzo ha parlato con i dirigenti e raccolto le ultime idee sulla sua nuova squadra, i progetti, tutto quello che un neo giocatore rossoblù deve conoscere prima di cominciare. Lui, poi, è il primo tassello per il Bologna targato Thiago Motta. Un’ora di convenevoli e progetti, visita al centro tecnico e strette di mano. Poi, alle 12, Beukema è uscito dai cancelli del centro tecnico per andare a fare altre visite. Cinque minuti più tardi ecco uscire il padre, Menno, che è poi anche l’agente del ragazzo. Con Menno c’era anche la fidanzata di Sam. Lei di Bologna ha già postato ricordi ed emozioni su Instagram direttamente dall’hotel Calzavecchio, dove i due alloggiano.

Oggi nuovi controlli per l'olandese

Oggi Sam sosterrà nuovi controlli, sempre all’Isokinetic. Perché così tanti? Ieri il difensore classe 1998 ha dovuto sottoporsi anche a una risonanza magnetica. Il Bologna vuole essere certo dell’acquisto e dunque non sta lasciando nulla al caso. Nemmeno i dettagli. Anche perché lo storico-infortuni di Beukema parla di un problema al ginocchio avuto proprio la passata stagione con l’Az Alkmaar. Si era fatto male contro l’Heerenveen, il 15 gennaio scorso. Attimi di timore, ma il problema si è poi rivelato meno grave del previsto. Solo una distorsione, nessuna lesione. Tuttavia Beukema aveva dovuto saltare dieci partite, fino a marzo era rimasto lontano dai campi di gioco. E’ per questo che il Bologna vuole fare tutti i controlli del caso. In carriera Beukema aveva già avuto un problema al ginocchio, era il 2019 e giocava ancora nel Go Ahead Eagles.

Lunedì la possibile ufficialità

Per la società i controlli effettuati hanno già dato riscontri positivi e gli esiti hanno dunque scongiurato ogni tipo di problema e timore. Beukema è integro, sta bene, non ci sono strascichi da vecchi infortuni. Oggi il giocatore sosterrà altri test (ci sono anche quelli cardiologici), farà alcuni lavori in campo, tutte operazioni di routine, che devono essere portate a compimento prima di ufficializzare l’acquisto. Difficile che il Bologna comunichi l’acquisizione oggi e la renda ufficiale. Ci vorrà qualche giorno, forse bisognerà aspettare lunedì. Anche perché l’Az deve definire il passaggio di Kasius e questo potrebbe comportare qualche ritardo. Ma cambia poco. Ieri Beukema è uscito dall’Isokinetic alle 20, è salito su un taxi ed è tornato al Calzavecchio. Avrà qualche giorno per conoscere meglio la città. L’11 luglio sarà di nuovo a Casteldebole per il suo primo giorno di scuola con la maglia del Bologna.