Bologna, Castro in pressing per arrivare in Italia

Un’altra notte, quasi sicuramente l’ultima in questo mercato di gennaio, attraversata ancora una volta tra una videochiamata e l’altra con l’Argentina, da una parte i dirigenti del Bologna, da un’altra quelli del Velez Sarsfield con lo stesso presidente Fabian Berlanga a dettare le condizioni sia economiche che di formula di contratto, da un’altra ancora Adrian Ruocco, l’agente di Santiago Castro. Che ha fatto di tutto e di più, ecco la verità, per convincere il Velez a regalargli da subito lo sbarco in Italia, nonostante sia da mercoledì pomeriggio in ritiro in Venezuela con l’Under 23 di Javier Mascherano per i Giochi Preolimpici. Alle 23,30 non era stata ancora raggiunta l’intesa, perché è vero che Berlanga a un certo punto del pomeriggio aveva riaperto uno spiraglio ma poi con il passare delle ore è tornato sulle sue vecchie posizioni, e cioè che il Bologna solo pagando la clausola di 9.1 milioni (più 2,5 di tasse) avrebbe potuto strappare Castro al Velez a gennaio, anche per le pressioni ricevute da parte della federazione argentina per quella che è l’importanza del giovane attaccante in questa Under 23. Forse già oggi potremo sapere come è andata a finire, certo è che nel caso in cui Bologna e Velez non avessero trovato la quadra Sartori e Di Vaio, no, non mollerebbero Castro, credendo molto nelle sue potenzialità.