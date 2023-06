Fiorentina, Horn gratis o il colpo Livakovic

Uno sguardo attento alla porta. I dirigenti della Fiorentina continuano a monitorare il mercato a 360 gradi e cercano soluzioni in tutta Europa. Per quanto riguarda il portiere , sono in particolare due i profili che vengono seguiti: Dominik Livakovic , croato classe ‘95, della Dinamo Zagabria e Timo Horn che domani sera sarà ufficialmente svincolato dal Colonia. Potrebbe essere anche un testa a testa fra i due, alla ricerca della soluzione migliore. E nel frattempo, con un uomo d’esperienza fra i pali, il club di Rocco Commisso avrebbe il tempo di far crescere i giovani talenti del settore giovanile, Martinelli e Vannucchi.

Per la porta Livakovic in pole

Come anticipato nei giorni scorsi, i viola stanno cercando un portiere straniero e Livakovic, capitano del suo club di appartenenza e punto fermo della Croazia con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2018, è un nome che piace e per il quale la Fiorentina è pronta a spendere circa 6 milioni con un’offerta che sarebbe già stata presentata. Il giocatore è in scadenza nel giugno 2024 e la Fiorentina può far leva su questo aspetto per portarlo in viola. Un accordo può essere trovato e supererebbe tutti gli altri nelle preferenze.

Piace anche Horn del Colonia

Da monitorare con attenzione Timo Horn del Colonia, un profilo che viene tenuto in considerazione. È un nome che fa rumore soprattutto in Germania, anche per quanto ha fatto nel corso della sua carriera fra i pali del Colonia, dove è rimasto per 21 anni. Il suo spessore e l’addio fanno notizia tanto che il quotidiano “Bild” ha ripreso proprio le nostre indiscrezioni dei giorni scorsi e il noto giornalista Phillip Arens, intervenendo telefonicamente in diretta ieri pomeriggio a RadioFirenzeViola, ha confermato l’interesse per la pista di mercato: «Abbiamo visto le informazioni del Corriere dello Sport-Stadio e per tutti noi in Germania è stata una cosa davvero molto interessante perché il nome di Horn non esce sicuramente mai a caso». Un particolare in più: gli agenti di Horn hanno aperto da poco una sede anche in Italia, a Torino, per cui non è escluso che sia gradita un’operazione italiana.

Da Demirbay a Lukebakio: i nomi dalla Germania

A centrocampo attenzione a Kerem Demirbay del Bayer Leverkusen, classe ‘93, che era già stata seguito lo scorso inverno e che piacerebbe per la sua grinta, oltre alla tecnica. È certamente più economico di Morten Hjulmand del Lecce che piace ma ha un costo sui 25 milioni di euro. Vincenzo Italiano gradirebbe in rosa un uomo con queste caratteristiche, soprattutto in caso di partenza di Amrabat, mentre non ha richiesto un vero e proprio regista classico. Infine, guardando ancora in Germania, Dodi Lukebakio (25 anni) potrebbe restare nel mirino viola come pedina più offensiva e si attende una mossa nel corso della prossima settimana. È belga, classe 1997, ma gioca nell'Hertha Berlino da cui sicuramente partirà e la Serie A sarebbe una destinazione a lui gradita, come ha già fatto sapere.