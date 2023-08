La Fiorentina presenta Beltran sui social e punge la Roma: "Ha scelto..."

FIRENZE - Orgoglio per un colpo di mercato che fa sognare i tifosi e quella che sembra una 'frecciata' alla Roma, il cui inserimento (con Dybala protagonista) ha rischiato di far saltare la trattativa con la Fiorentina. "Lucas Beltran ha scelto Firenze", così il club viola ha presentato sui social il 22enne attaccante argentino (con passaporto italiano) acquistato dal River Plate per una cifra importante.