Fiorentina tra mercato e nuovo allenatore: il Sassuolo libera Grosso, vertice per Paratici negli Usa

Domani Carnevali libera Grosso e la Fiorentina si prende Grosso . Ecco lo scenario definito, composto pezzo dopo pezzo, lentamente, col tempo che forse ci voleva e magari di più nelle cose di calcio che vanno così, ma il traguardo adesso è lì: grazie all’indispensabile benestare della famiglia Squinzi, l’ad neroverde ha confermato al tecnico la rescissione dell’anno di contratto ancora in essere e adesso le due parti passeranno alla ratifica formale, atto finale per trasformare l’accordo verbale tra la Fiorentina e lo stesso Grosso in annuncio ufficiale . Senza dimenticare, contestualmente, il congedo con saluto doveroso ancorché in ritardo nei confronti di Paolo Vanoli . Tutto nel fine settimana, nell’ultimo giorno lavorativo per permettere così a Ferrari e Paratici di volare in America all’inizio della prossima con il nome del nuovo allenatore viola per la stagione 2026-27.

Grosso alla Fiorentina, attesa per l'ufficialità: budget di mercato da stabilire con Paratici

BUDGET. Anzi, sulla carta per due stagioni: già pronto c’è un biennale a 1,2 milioni l’anno, che contiene l’opzione a favore del club di Commisso di estenderlo a una terza se i risultati fossero in linea con le ambizioni e le aspettative di questo nuovo corso, per nulla semplice da far iniziare e da mettere in pratica. E quali saranno in questo caso lo dirà il mercato, che sempre negli Stati Uniti avrà l’avallo del numero uno sotto il profilo del budget: più consistente uguale più ambizioni, perché dentro ci sarebbero più acquisti per ridisegnare la fisionomia della Fiorentina. Anche e soprattutto questi i punti-base del programma che, ancora a distanza, stanno concordando Paratici e Grosso e che presto decideranno di persona per iniziare subito a dare forma al gruppo-squadra: tra un mese e spiccioli c’è l’appuntamento al Viola Park per le visite mediche di rito e la preparazione a seguire, e il ds ci vuole arrivare dando all’allenatore una rosa abbastanza snella per quanto possibile, considerando i venti e passa prestiti che rientreranno a Firenze.

Fiorentina nel segno del 4-3-3: Kean condiziona il mercato, tentativo per Viery del Gremio

LISTA. Pochi, pochissimi per restare se la valutazione di Grosso sarà positiva, ma è chiaro che le indicazioni e le attenzioni saranno in primis per gli acquisti, vero focus/esigenza del mercato. Nel segno del 4-3-3, fedele compagno di gioco che l’ex terzino campione del mondo si porterà ovviamente dietro da Sassuolo, e il conto è presto fatto. Con una promessa: la conferma o meno di Kean avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore. Il conto, si diceva. Servono due difensori esterni (il mancino israeliano Revivo, classe 2003, l’ingresso fresco fresco tra i potenziali obiettivi) per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens; almeno un difensore centrale di sostanza (e verrà fatto almeno un altro tentativo per Viery del Gremio); un vice Fagioli e un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato in cima alla lista e subito dopo Laurienté.