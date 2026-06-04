Fiorentina tra mercato e nuovo allenatore: il Sassuolo libera Grosso, vertice per Paratici negli Usa
Domani Carnevali libera Grosso e la Fiorentina si prende Grosso. Ecco lo scenario definito, composto pezzo dopo pezzo, lentamente, col tempo che forse ci voleva e magari di più nelle cose di calcio che vanno così, ma il traguardo adesso è lì: grazie all’indispensabile benestare della famiglia Squinzi, l’ad neroverde ha confermato al tecnico la rescissione dell’anno di contratto ancora in essere e adesso le due parti passeranno alla ratifica formale, atto finale per trasformare l’accordo verbale tra la Fiorentina e lo stesso Grosso in annuncio ufficiale. Senza dimenticare, contestualmente, il congedo con saluto doveroso ancorché in ritardo nei confronti di Paolo Vanoli. Tutto nel fine settimana, nell’ultimo giorno lavorativo per permettere così a Ferrari e Paratici di volare in America all’inizio della prossima con il nome del nuovo allenatore viola per la stagione 2026-27.
Grosso alla Fiorentina, attesa per l'ufficialità: budget di mercato da stabilire con Paratici
BUDGET. Anzi, sulla carta per due stagioni: già pronto c’è un biennale a 1,2 milioni l’anno, che contiene l’opzione a favore del club di Commisso di estenderlo a una terza se i risultati fossero in linea con le ambizioni e le aspettative di questo nuovo corso, per nulla semplice da far iniziare e da mettere in pratica. E quali saranno in questo caso lo dirà il mercato, che sempre negli Stati Uniti avrà l’avallo del numero uno sotto il profilo del budget: più consistente uguale più ambizioni, perché dentro ci sarebbero più acquisti per ridisegnare la fisionomia della Fiorentina. Anche e soprattutto questi i punti-base del programma che, ancora a distanza, stanno concordando Paratici e Grosso e che presto decideranno di persona per iniziare subito a dare forma al gruppo-squadra: tra un mese e spiccioli c’è l’appuntamento al Viola Park per le visite mediche di rito e la preparazione a seguire, e il ds ci vuole arrivare dando all’allenatore una rosa abbastanza snella per quanto possibile, considerando i venti e passa prestiti che rientreranno a Firenze.
Fiorentina nel segno del 4-3-3: Kean condiziona il mercato, tentativo per Viery del Gremio
LISTA. Pochi, pochissimi per restare se la valutazione di Grosso sarà positiva, ma è chiaro che le indicazioni e le attenzioni saranno in primis per gli acquisti, vero focus/esigenza del mercato. Nel segno del 4-3-3, fedele compagno di gioco che l’ex terzino campione del mondo si porterà ovviamente dietro da Sassuolo, e il conto è presto fatto. Con una promessa: la conferma o meno di Kean avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore. Il conto, si diceva. Servono due difensori esterni (il mancino israeliano Revivo, classe 2003, l’ingresso fresco fresco tra i potenziali obiettivi) per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens; almeno un difensore centrale di sostanza (e verrà fatto almeno un altro tentativo per Viery del Gremio); un vice Fagioli e un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato in cima alla lista e subito dopo Laurienté.