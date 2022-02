"Brozovic ha un accordo con il Barcellona"

I dirigenti dell’Inter hanno accontentato Simone Inzaghi durante la sessione di gennaio di calciomercato. L’organico dei campioni d’Italia è stato infatti puntellato con la quarta punta richiesta dal tecnico piacentino, che ha ritrovato il fedelissimo Felipe Caicedo, avuto alle proprie dipendenze per quattro stagioni alla Lazio, e con un esterno sinistro che possa dare il cambio a Ivan Perisic.

Inter, ricomincia la "partita" dei rinnovi Per questo ruolo la scelta è caduta su un top come Robin Gosens, acquistato dall’Atalanta per quello che è sembrato essere un affare con vista sulla prossima stagione alla luce del possibile mancato rinnovo del croato oltre che dell’infortunio che impedirà a Gosens di scendere in campo per qualche altra settimana. A proposito di croati, e di rinnovi, però, per il duo Marotta-Ausilio all’orizzonte c’è già un altro tema scottante come la trattativa per il prolungamento di Marcelo Brozovic.

Inter-Brozovic, continua lo stallo A differenza di Perisic, anche per ovvie questioni anagrafiche, Brozovic rappresenta per l'Inter un “asset” indispensabile per tenere alta l’asticella delle ambizioni nella prossima stagione anche a livello internazionale, ma la partita è tutta da giocare con tutti i rischi connessi al tempo che passa con l’avvicinarsi inesorabile della scadenza del contratto fissata il prossimo 30 giugno e la concorrenza dall’estero.