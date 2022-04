Inter, Milan e l'asta del Benfica per Darwin Núñez: ogni gol può allontanarlo da San Siro

Benfica e Darwin Núñez: pronta un'asta a colpi di milioni. Inter e Milan riusciranno a parteciparvi?

Secondo la principale testata sportiva portoghese "A Bola", infatti, il "Benfica sarebbe pronto a far scatenare un'asta per Darwin, oggi valutato 60 milioni". E l'ultimo gol realizzato dal classe 1999 contro il Liverpool, non ha fatto altro che incendiare le voci di mercato sul suo conto. In questo senso, infatti, Inter e Milan confidavano in un finale di stagione "più tranquillo" da parte dell'ex Almeria, dal momento che è conteso da top club di Premier e League - Manchester United e Atletico Madrid in cima - con capacità di mercato certamente maggiori ai club italiani.

Inter, Milan e Darwin Núñez: se i gol in Champions "non aiutano"...

Giunto tra le Águias dal club andaluso il 4 settembre 2020 per una cifra pari a 25 milioni di euro, nonché prodotto del settore giovanile del Peñarol, Darwin Núñez è stato ripetutamente etichettato come erede del connazionale Edinson Cavani per caratteristiche tecniche prolificità. Una stagione straripante quella in corso, con la maglia del Benfica agli ordini del tecnico Nélson Veríssimo: 33 presenze e 27 reti complessive, di cui 5 in Champions League, l'ultima proprio contro il Liverpool. Ulteriori segnature al ritorno contro i Reds non farebbero altro che aumentare la base d'asta e complicare irrimediabilmente le cose sia per nerazzurri che rossoneri, i quali si triverebbero quindi costretti a virare su altri nomi meno internazionalmente "chiacchierati".