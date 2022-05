Inter, Jovic si allontana definitivamente: "Ha scelto il Dortmund"

L'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte, club al quale è tornato per una breve parentesi nel 2021 siglando quattro reti in 18 gare giocate, ha capito da mesi di essere stato bocciato in casa Real. Né con Zidane prima, né soprattutto con Ancelotti ora è riuscito a ritagliarsi uno spazio, motivo per il quale ha fatto più volte richiesta di essere ceduto. A lui si erano interessate, tra le altre, Inter e Milan nel passato, con i nerazzurri che avevano fatto più di un sondaggio la scorsa estate prima di virare verso altri attaccanti come Edin Dzeko. Ora, secondo quanto riferito da SPORT1, la palla passa proprio a Jovic, che avrebbe mostrato interesse prioritario a tornare in Germania , dove la sua carriera era decollata prima dello stallo spagnolo.

Jovic-Dortmund, il sì con l'addio di Haaland

A interessarsi alla punta classe 1997 serba è stato il Borussia Dortmund, che nei prossimi mesi potrebbe salutare il norvegese Erling Haaland. I gialloneri di Rose hanno avviato i casting per sostituire il roccioso attaccante e gli occhi sarebbero caduti sull'ex Benfica e Stella Rossa che avrebbe tutte le carte in regola per far sognare i tifosi del Signal Iduna Park. Il costo del cartellino, rispetto ai 60 milioni di tre anni fa, è crollato a 20 milioni e l'affare potrebbe presto andare in porto. Se Haaland, come da previsioni, dovesse essere ceduto in estate, il bottino guadagnato potrebbe essere speso dai renani per arrivare a Jovic, con l'attaccante serbo che avrebbe già dato il proprio benestare alla destinazione.