L'agente di Caicedo: “All'Inter è stato molto sfortunato”

Felipe Caicedo è reduce da una stagione molto incolore. Dopo i guizzi con la Lazio, soprattutto nei minuti finali della partita, ha fatto la comparsa sia al Genoa sia all'Inter. Eppure a volerlo fortissimamente a gennaio era stato il suo ex allenatore in biancoceleste, Simone Inzaghi, convinto che avrebbe detto la sua anche a Milano. Ma cosa è successo al giocatore ammirato ai tempi della Lazio? Come mai questa involuzione? A cercare di spiegarlo è Matteo Materazzi, l'agente di Caicedo.