Inter e possibili cessioni: #SuningOut spopola su Twitter

" #SuningOut ". Così, i tifosi dell' Inter su Twitter manifestano il proprio dissenso alle voci sempre più pressanti della cessione di un altro "big" in rosa. Nella fattispecie, Alessandro Bastoni : il giovane difensore classe 1999 della nazionale italiana parrebbe essere l'elemento sacrificabile e grazie al quale fare cassa, a fronte degli interessamenti di Tottenham (in cui ritroverebbe il tecnico Antonio Conte ) e Manchester City di Pep Guardiola .

Inter: l'hashtag #Suningout diventa trend topic su Twitter

Rumors sempre più insistenti, si diceva, tanto da aver portato l'hashtag #SuningOut tra i trend topic del social network. Il direttore generale Giuseppe Marotta dopo già aver sacrificato Achraf Hakimi e Romelu Lukaku un anno fa, si troverebbe nuovamente a dover fare le nozze coi fichi secchi.

Il malcontento tra i tifosi dell'Inter, in cui comincia a montare la preoccupazione

Uno status quo che per tanti sostenitori nerazzurri sa tanto di "dismissione", di continue politiche di mercato al ribasso. A inizio "era cinese" Suning era visto come nuovo Bengodi per una gestione societaria in grado di garantire benessere amministrativo e grandi investimenti sul mercato. Ma gli asset internazionali, specie dalle parti di Pechino, sono cambiati e la preoccupazione tra gli appassionati del club del Biscione, comincia a montare diffusamente.