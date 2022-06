Boca, Riquelme: "Cavani e Vidal sono nati per giocare nella nostra squadra"

Metti un uruguaiano e un cileno, insieme, in una delle squadre, argentine, più iconiche del Sud America. Il quadro sembra già sufficiente per scaldare la torcida del Boca Juniors, ma per il momento si tratta solo di una suggestione, per quanto accarezzata da uno che per il club Xeneize ha contato e conta molto come Juan Roman Riquelme.

Boca Juniors sogna l'accoppiata Cavani-Vidal L’ex fantasista, oltre che del Boca, anche di Villarreal e nazionale argentina, è oggi vice presidente del club della Bombonera e, a precisa domanda, non ha negato di essere stuzzicato dalla possibilità di mettere sotto contratto tanto Arturo Vidal quanto Edinson Cavani, entrambi destinati a cambiare maglia nel mercato che sta per iniziare.

Boca, Riquelme "chiama" Cavani e Vidal "Cavani e Vidal sono due calciatori nati per giocare in questo club – le parole di Riquelme a 'Espn' riportate da 'Tnt Sports' - Poi da qui a sostenere che possiamo permetterci di pagarli è un altro discorso. Sono due fuoriclasse, tutti vorrebbero contare su giocatori di questo livello, ma siamo contenti della nostra rosa”. Si vedrà quindi strada facendo nel mercato, che come detto porterà tanto il centrocampista cileno quanto l’attaccante uruguaiano a intraprendere una nuova avventura professionale.