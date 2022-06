"Cavani vuole giocare in Spagna, contatti con tre società"

Il futuro di Edinson Cavani è ancora tutto da decidere dopo l'addio al Manchester United . Il bomber uruguaiano nelle ultime settimane è stato accostato a club europei e anche italiani come Napoli, Fiorentina e Salernitana , ma il suo futuro potrebbe essere in Spagna : secondo le indiscrezioni dei media iberici, l'entourage del Matador avrebbe allacciato i contatti con alcune società della Liga .

"Cavani vuole la Spagna, trattativa con tre club"

Dopo la Serie A, la Ligue 1 e la Premier League, Cavani vuole mettersi alla prova nella Liga, almeno secondo quanto riporta El Chiringuito. I suoi agenti hanno già parlato con alcuni club spagnoli, tra questi l'Atletico Madrid, il Villarreal e il Siviglia. La punta uruguaiana arriverebbe gratis, e potrebbe ridurre almeno parzialmente lo stipendio da top player che percepiva al Manchester United, quasi undici milioni di euro l'anno. Cavani, 35 anni, è alla ricerca del suo ultimo contratto in Europa prima di tornare in patria.

I numeri di Edinson Cavani

Oltre 400 reti in carriera, Cavani nell'ultima stagione in Inghilterra ha giocato molto poco a causa di una serie di infortuni e dell'arrivo di Cristiano Ronaldo nei Red Devils. Nel biennio a Manchester ha disputato in tutto 59 partite, andando a segno 19 volte. Cresciuto nel Danubio, Cavani è approdato in Europa nel 2007 al Palermo: dopo il triennio da urlo al Napoli da 138 partite e 104 gol ha giocato per sette anni al Paris Saint Germain, battendo ogni record e segnando 200 reti sotto la Torre Eiffel. Vanta 130 presenze e 54 reti nella Celeste.