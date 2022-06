Inter, Lukaku "presenta" Asllani su Twitter: "Ci sorprenderà"

L'Inter accoglie Asllani

Pressoché in contemporanea è arrivato l’annuncio dato dai due club sul felice esito dell’operazione: "Ora le strade di Asllani e dell’Inter si uniscono – si legge sul sito ufficiale dell’Inter, come didascalia alla foto che ritrae il momento della firma di Asllani con al fianco Zhang - Kristjan diventa il secondo giocatore albanese della storia nerazzurra, dopo Manaj. Ha già debuttato con la nazionale albanese. È nato con il pallone tra i piedi, continuerà a coccolarlo con grande cura, vestendo la nostra maglia. Benvenuto, Kristjan". Per il regista albanese classe 2002 prosegue quindi un 2022 da sogno che l’ha visto concludere la stagione d’esordio in Serie A, debuttare con la maglia della nazionale maggiore dell’Albania e ora approdare all’Inter dove debutterà in Champions League dopo essere stato “presentato” da Lukaku, giocatore visto finora solo dalla tv…