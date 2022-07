"Sanchez verso il Marsiglia: ma serve la rescissione con l'Inter"

Inter-Sanchez, il nodo è la buonuscita

Il nodo è quindi sempre quello legato alla buonuscita che il giocatore chiede all’Inter per rinunciare all’ultimo anno di contratto con i nerazzurri, che prevede un ingaggio vicino ai 7 milioni netti. I contatti tra i rappresentanti del giocatore e i dirigenti dell’Inter sono stati finora infruttuosi proprio a causa della forbice tra quanto proposto dall’Inter per chiudere anticipatamente il legame con il giocatore e quanto richiesto da Sanchez.

Da Sampaoli a Tudor: il Marsiglia non molla Sanchez

Il cileno ha finora rifiutato tutte le offerte proposte, aspettando la felice conclusione della trattativa con l’Inter per la buonuscita prima di capire la differenza tra quanto incasserà dai nerazzurri e l’ingaggio della prossima avventura calcistica. Il Marsiglia, qualificato per la fase a gironi della prossima Champions League, potrebbe soddisfare le esigenze tecniche di Sanchez, che ha sempre fatto filtrare di voler prendere in considerazione solo proposte da club di prima fascia. Già a inizio mercato l’OM si era interessato all’attaccante dell’Inter, ancora ai tempi in cui sulla panchina del Marsiglia sedeva Jorge Sampaoli, che si è poi dimesso durante l’estate venendo sostituito da Igor Tudor.