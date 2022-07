"Marsiglia, i mancati arrivi di Sanchez e Vidal tra le cause delle dimissioni di Sampaoli"

Una delle grandi novità della prossima Champions League sarà il ritorno dell’ Olympique Marsiglia , qualificatosi direttamente alla fase a gironi grazie al secondo posto in Ligue 1 alle spalle dell’inarrivabile Psg. Il grande calcio tornerà quindi al Velodrome, ma a turbare la preparazione in vista della nuova stagione sono state le improvvise dimissioni di Jorge Sampaoli .

Marsiglia, Sampaoli sbatte la porta

Il tecnico argentino ha lasciato la panchina dell’OM per “divergenze con la società sugli obiettivi stagionali”, come ha fatto sapere lo stesso ex ct del Cile, che era arrivato al Marsiglia nel febbraio 2021. Un duro colpo per la tifoseria e per tutta la società a poco più di un mese dall’inizio del campionato, così nell’attesa che il presidente Longoria individui il nuovo allenatore, impazzano le indiscrezioni sulle cause dell’addio di Sampaoli.

"Sampaoli, la partenza di Saliba tra le cause delle dimissioni"

Assodato che a non soddisfare l’allenatore è stato l’immobilismo della società sul mercato nella prima parte d’estate, secondo il 'Mirror' uno dei motivi è da ricondurre alla mancata permanenza di William Saliba. Il giovane difensore francese, a Marsiglia nell’ultima stagione in prestito dall’Arsenal, è stato un titolare fisso nello scacchiere di Sampaoli, che avrebbe gradito uno sforzo del club per provare a trattenere il giocatore, destinato invece a restare nella rosa dei Gunners impegnati nella prossima stagione in Europa League.