"Skriniar in scadenza, Real Madrid pronto a fare la sua mossa"

L'accordo per il prolungamento del contratto con l' Inter tarda ad arrivare, e la lista delle pretendenti per Milan Skriniar si allunga con un nome blasonato: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il centrale sloveno sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per la prossima stagione.

"Skriniar, anche il Real Madrid è interessato"

Dopo il corteggiamento estivo del Paris Saint-Germain andato a vuoto, il futuro del centrale nerazzurro, in scadenza il prossimo giugno, resta un rebus al momento senza risoluzione. Lo stallo totale tra le parti incoraggia altri club a farsi avanti: secondo Mundo Deportivo il Real Madrid vuole cogliere al volo l'opportunità di prelevare il giocatore a zero ed è pronto a fare la sua mossa per rinforzare il reparto arretrato, con il benestare di Carlo Ancelotti. Il rivale numero uno dei campioni d'Europa resta sempre il Psg, pronto a rifarsi avanti anche in inverno per strappare il giocatore a prezzo scontato: al momento l'Inter continua a chiedere 70 milioni di euro. Su Skriniar anche diversi club inglesi, tra cui il Tottenham di Antonio Conte.