"Skriniar resta all'Inter, il Psg non rilancia più"

"Milan Skriniar resta all'Inter". Almeno, fino al termine della stagione appena iniziata. Secondo l'Equipe, infatti, il Psg non rilancerà più per il difensore slovacco, fermandosi così ai 70 milioni offerti e rifiutati dal direttore generale nerazzurro Giuseppe Marotta.

Skriniar, l'Inter rifiuta 70 milioni dal Psg. Che non rilancerà più Il presidente del club meneghino Zhang ha quindi deciso di tener duro, trattenendo il centrale slovacco. Da una parte, ora, il Psg proverà a rifarsi vivo a stagione in corso con una proposta a parametro zero, in considerazione del fatto che il contratto di Skriniar scadrà il prossimo 30 giugno 2023.