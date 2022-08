Inter, senti l'Equipe: "Skriniar, il Psg ci crede. Scende in campo Al Khelaifi"

Inter, l'offerta del Psg per Skriniar

Come riporta L'Equipe però, il presidente del PSG Nasser al-Khelaïfi ha preso in mano il caso ed è sceso nuovamente in campo avanzando un'altra proposta all'Inter per Skriniar. Il numero uno del Psg ha posto sul tavolo dei nerazzurri ben 65 milioni di euro per il difensore slovacco. Troppo poco a quanto pare, Zhang pretende molto di più per uno dei suoi gioielli e non è disposto a fare sconti. L'obiettivo è quello di non cedere nessun altro, specialmente in difesa, dove invece mancherebbe un tassello dopo la partenza di Ranocchia. Inzaghi si è lamentato ancora e sta aspettando il suo rinforzo, con Acerbi sempre in pole.