Inter ricca con i soldi della Champions: la lista (top) degli obiettivi di mercato

Vincere per continuare a vincere. Perché vincere assicura ricavi supplementari, tra premi e bonus degli sponsor, attraverso i quali una squadra può essere rafforzata e rinnovata. E’ stato il segreto dell’Inter di questi ultimi anni. Con una proprietà, quella di Suning, non più in grado di garantire risorse, la dirigenza ha imboccato la via di un oculato player-trading (nell'estate 2023 c'erano state ben 12 new entry) per mantenere alta la competitività dell'organico. Il resto lo hanno fatto Inzaghi e i giocatori, conquistando titoli, trofei e vittorie, tra Italia ed Europa, che hanno contribuito a sistemare i conti della società. Il risultato è che ora, con la seconda finale di Champions raggiunta in appena tre anni, il club nerazzurro si avvia a chiudere il prossimo bilancio in abbondante attivo. Andare a Monaco di Baviera il 31 maggio, infatti, ha fatto salire il montepremi Uefa alla straordinaria cifra di 132 milioni di euro. Che potrebbero diventare addirittura 150 in caso di trionfo.