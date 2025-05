L'Inter in finale di Champions League: la cifra che ha incassato è la più alta di sempre

Seconda finale di Champions in tre anni per l'Inter di Simone Inzaghi, che ha tutta l'intenzione di riscattare la sconfitta di Istanbul contro il Manchester City di Guardiola. Il pass per l'ultimo atto della massima competizione continentale vale tantissimo per le casse nerazzurre, che finora hanno già fatto registrare la cifra più alta di sempre nella storia delle squadre italiane in Europa. E il bottino, in caso di vittoria a Monaco di Baviera, può crescere ulteriormente. E la Juve, edizione 2016/17, è stata ampiamente superata in questa speciale classifica.