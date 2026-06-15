Inter, Mkhitaryan ha detto sì. Poi tocca a Bisseck e Carlos Augusto

MILANO - Non ci sono solo gli obiettivi per rinforzare la rosa e gli elementi (eventualmente in uscita) con cui arricchire il tesoretto per il mercato . Le prossime in casa Inter saranno giornate calde anche per il risiko dei rinnovi , visto che i riflettori sono puntati su quattro pedine come Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck e De Vrij con cui i dialoghi sono già aperti da diverso tempo . Si tratta di un’ ossatura importante per il gruppo di Chivu , a maggior ragione di fronte all’ obiettivo condiviso con la società per rendere la squadra più competitiva senza avere la necessità di rivoluzionarla . In questo senso la continuità è rappresentata da Mkhitaryan , che a 37 anni ha dato disponibilità per rinnovare il contratto per un’altra stagione e presto ne discuterà personalmente i termini con il club. A livello fisico l’armeno è inattaccabile e può ancora portare la sua esperienza in materia, tracciando la strada soprattutto per eventuali nuovi arrivi a centrocampo . L’accordo con i dirigenti si dovrebbe trovare a cifre ridotte rispetto ai 4 milioni a stagione percepiti fin qui.

Inter, dialoghi in corso con De Vrij

Lo scenario non è molto diverso per il trentaquattrenne De Vrij, che attualmente è in vacanza e sta meditando sulla possibilità di rimanere per un altro anno a Milano. All’olandese è arrivata l’offerta di rinnovo da parte dell’Inter a metà dell'ingaggio attuale, ossia a poco meno di due milioni per la prossima stagione. In termini di impiego lo scenario dovrebbe essere simile a quello dell’ultimo anno, con l’ex Lazio pronto a dare una mano da riserva ed essere chiamato in causa nel momento del bisogno. Serviranno più incontri invece per il futuro di Carlos Augusto, a scadenza a giugno 2028 e intenzionato comunque a parlare con il club nerazzurro per ascoltare la proposta di prolungamento prima di fare qualsiasi valutazione.

Inter, le opzioni sul tavolo

Dagli attuali 2,2 milioni, l’ingaggio del brasiliano potrebbe crescere fino a 3 milioni circa per ricompensare un calciatore di sicuro affidamento, come dimostrato nelle ultime stagioni. Allo stesso tempo, però, con la permanenza di Bastoni da braccetto e l’inamovibile Dimarco sulla corsia mancina non può esserci la promessa di farne un titolare sul versante sinistro. L’incontro con il suo agente, Giuseppe Riso, sarà anche l’occasione per parlare del futuro di Frattesi (che a sua volta ha lo stesso procuratore) e di un possibile passaggio al Nottingham Forest in Premier.

Infine sulla falsariga degli incontri avvenuti in sede nei giorni scorsi, continueranno i contatti anche con gli agenti di Bisseck - da poco passato alla scuderia Branchini - per allungare il contratto con una proposta che gratifichi il difensore tedesco dal punto di vista economico. L’attuale scadenza è il 2029, ma l’obiettivo è quello di evitare che sul giocatore si fiondino con prepotenza le big europee, a partire dal Bayern Monaco che ha già iniziato a sondare il terreno. Su tutte queste pedine c’è la garanzia offerta da Chivu, che li ha gestiti e conosciuti a fondo nel suo primo anno da timoniere nerazzurro.