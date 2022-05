"Il Newcastle offre 40 milioni all'Atletico Madrid per l'obiettivo Juve Renan Lodi"

Ostacolo non indifferente in casa Juve per portare in bianconero il terzino sinistro dell'Atletico Madrid Renan Lodi. Secondo Marca, infatti, sul brasiliano classe 1998 è giunta infatti l'offerta del "neo" ricchissimo Newcastle United, che ha messo sul banco un'offerta di 34 milioni di sterline, pari a 40 milioni di euro.