Zakaria, prove di nuova Juve su Instagram: foto con McKennie e Pogba

Metti una foto con un… sosia di Paul Pogba e poi un’altra con quello autentico e hai fatto la ricetta ideale per far… esplodere i social in piena estate. Denis Zakaria sta trascorrendo una parte delle proprie vacanze in Florida, dove a Miami sarà in campo per 'The Beautiful Game', il match di beneficenza organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos.

'The Beautiful Game', parata di stelle a Miami Al DRV PNK Stadium di Miami si sfideranno due formazioni piene zeppe di stelle del calcio di oggi e di quello del recente passato e in campo tra gli altri ci saranno anche Zakaria e Pogba. Prima di scendere in campo il centrocampista svizzero, reduce dalla sua prima mezza stagione alla Juve e destinato a essere un punto di forza della mediana bianconera della prossima stagione, si è dedicato alle… public relations, postando alcune foto su Instagram che hanno fatto il pieno di commenti.

Zakaria e la foto con il sosia di Pogba La prima lo vede fotografato in un locale di Miami insieme a Odilon De La Cruz, difensore svizzero in forza al Ginevra e amico di vecchia data di Zakaria. Peccato che tra foto e postura la somiglianza tra De La Cruz e Pogba sia veramente spiccata al punto da far sognare i followers di Zakaria che hanno indondato il post di commenti estasiati immaginando già la nuova coppia di centrocampo.