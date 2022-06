"Arsenal, Morata prima alternativa a Gabriel Jesus"

Dalla bocciatura di un allenatore argentino di una squadra spagnola alla chiamata di un tecnico spagnolo di un club inglese. In questo apparente bisticcio di parole potrebbe nascondersi la svolta per il futuro agonistico di Alvaro Morata .

Il centravanti della nazionale spagnola è tornato ad essere a tutti gli effetti dallo scorso 16 giugno un giocatore dell’ Atletico Madrid , dopo che la Juventus ha fatto scadere senza esercitarla l’opzione di riscatto fissata a 35 milioni dopo due anni di prestito, ma non rientra nei piani di Diego Simeone , che lo ritiene tutt’altro che incedibile. Il feeling tra Alvaro e il mondo bianconero comunque non si è ancora esaurito, la società torinese, su input di Allegri, da sempre un estimatore delle qualità tecnico-tattiche del giocatore, è pronta a riaprire la trattativa con i Colchoneros sulla base di cifre inferiori, ma dall’Inghilterra rimbalza la notizia dell’interessamento dell’ Arsenal .

Secondo il 'Mirror' l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta avrebbe infatti messo Morata ai primi posti della propria lista di preferenze per rinforzare l’attacco di una squadra che, dopo la beffa della rimonta al quarto posto subita dal Tottenham nel finale dello scorso campionato, avrà come obiettivo primario il ritorno in Champions League, competizione alla quale l’Arsenal manca da cinque anni. I londinesi avranno la necessità di sostituire ben due centravanti, Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang , e Morata è un profilo gradito all'allenatore.

Arsenal, la prima scelta in attacco è Gabriel Jesus

Alvaro tuttavia non è la prima scelta dell’Arsenal, il cui obiettivo principale risponde al nome di Gabriel Jesus. Il brasiliano è in uscita dal Manchester City dopo l’arrivo di Erling Haaland e per lui i Gunners sarebbero disposti a spendere 50 milioni di sterline. Su Jesus è però forte la concorrenza dello stesso Tottenham di Antonio Conte, in grado di giocare la carta della partecipazione alla prossima Champions League, quella di cui è sprovvisto l’Arsenal, che nella corsa a Morata dovrà anche vincere la resistenza del giocatore a tornare in Premier e a Londra dopo la poco felice esperienza al Chelsea.