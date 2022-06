Chi è Timo Werner: l'attaccante che il Chelsea offre alla Juve per De Ligt

Il Chelsea ha offerto alla Juve Timo Werner per mettere le mani sull'olandese De Ligt . E i bianconeri ci stanno pensando perché l'attaccante tedesco non dispiace, anche se proprio da quando è in Inghilterra ha un po' smarrito lo smalto da goleador che aveva quando giocava nella Bundesliga tedesca.

Werner: l'apice della sua carriera a Lipsia

Werner è nato calcisticamente nello Stoccarda, dove ha anche esordito in Europa League diventando il più giovane esordiente nella storia del club (17 anni, 4 mesi e 25 giorni). Sedici giorni dopo avviene anche la prima volta in Bundesliga. Il 10 novembre del 2013, con una doppietta al Friburgo, diventa il giocatore più giovane ad aver segnato due gol nella stessa partita nel campionato tedesco. Resta tre anni a Stoccarda, con 14 reti in 103 partite.

La svolta avviene quando l'11 giugno del 2016 passa per 10 milioni alla neopromossa Lipsia. Il 26 settembre diventa il giocatore più giovane ad aver giocato 100 partite in Bundesliga. Al primo anno, va in gol 21 volte in 32 partite ed è il miglior realizzatore tedesco della stagione. Vero e proprio enfant prodige, nel marzo 2018 – contro la sua ex squadra – diventa il più giovane ad aver disputato 150 presenze nel campionato tedesco. Chiude l'anno con 13 gol. L'anno successivo supera quota 50 gol in Bundesliga, alla fine saranno 95, miglior marcatore nella storia del Lipsia, che lascia per passare al Chelsea.

Werner al Chelsea: dov'è il bomber?

Sbarca in Inghilterra per 60 milioni di euro. Con il Chelsea arriverà a vincere la Champions League il 29 maggio del 2021, primo trofeo della sua carriera con un club. Ma le polveri da attaccante letale sono bagnate: segna 12 gol, di cui appena 6 in campionato, deludendo le aspettative iniziali. Nel 2021-2022 fa anche peggio, con appena 4 gol in Premier League, più 7 tra coppa nazionale ed Europa.

Con la Nazionale della Germania, Werner esordisce il 22 marzo del 2017. Il 25 giugno segna le sue prime reti al Camerun nella fase a gironi della Confederations Cup, ripetendosi con un gol in semifinale contro il Messico. Si laurea capocannoniere della competizione con Goretzka e Stindl. Ai Mondiali 2018 in Russia, però, Werner rende meno di quello che si aspetterebbe da lui. In totale, in maglia tedesca, siamo a 24 reti in 53 presenze, un bottino comunque niente male.

Werner: 26 anni, 35 milioni il suo valore di oggi

Werner ha 26 anni e gioca attaccante centrale. L'11 marzo del 2020 aveva raggiunto la sua massima valutazione, ben 80 milioni di euro, mentre oggi siamo scesi a 35. Talvolta è stato impiegato anche da ala destra e da ala sinistra, ma questo non è il suo ruolo naturale. Il Chelsea sta cercando di vendere monetizzando il suo crollo a livello di costo, per questo motivo lo ha inserito come contropartita per De Ligt.