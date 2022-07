Mariella Scirea: “De Ligt? Con 100 milioni Juve può fare un mercato pazzesco”

Intercettata da Sky Sport a margine di un evento che si sta tenendo a Torino, Mariella Scirea ha parlato del mercato della Juve, in particolare del nome che circola in questi giorni per una possibile cessione, ossia quello di De Ligt, l'olandese che piace soprattutto al Chelsea, che sta pian piano salendo con l'offerta per soddisfare le richieste dei bianconeri.

Mariella Scirea: “De Ligt, se rimarrà, potrà dimostrare di essere uno dei migliori al mondo” Mariella Scirea non è particolarmente soddisfatta del rendimento avuto da De Ligt da quando si è trasferito dall'Ajax alla Juve: “Devo dire la verità, io speravo in qualcosa di più, se devo essere onesta. Perché su De Ligt avevamo delle aspettative non indifferenti. Forse ha avuto la sfortuna di giocare in periodi un po' difficili. La Juventus ha avuto questi due o tre anni un po' difficoltosi. Però mi aspettavo veramente un giocatore che potesse in qualche modo regolare la difesa. E invece ho avuto questa sensazione che non si trovasse ancora nel suo ruolo. Credo che se rimarrà, visto che è considerato uno dei migliori del mondo, a questo punto avrà l'opportunità di dimostrarlo".