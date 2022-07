Juve, è il Pogba-day. Tifosi scatenati: "Che ci frega di Lukaku..."

Appena archiviato l' Angel Di Maria -day, è arrivata la giornata tutta dedicata al ritorno di Paul Pogba alla Juventus . Il centrocampista campione del mondo è atterrato alle 17.40 di ieri pomeriggio a Torino Caselle per un primo bagno di folla dei tifosi bianconeri. In mattinata (con un migliaio di sostenitori ad attenderlo e acclamarlo), quindi visite mediche al J-Medical e, nel pomeriggio, firma sul contratto triennale a 8 milioni di euro più bonus.

Juve, le prime parole di Pogba: "Che bello rivedervi"

Queste le sue prime parole dopo il suo ritorno in bianconero nella giornata di ieri: "Sono tornato, sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di cominciare e di indossare ancora la maglia della Juventus". Su Instagram ha poi ringraziato i tifosi per l'affetto: "Che bello rivedervi".

Juve, i cori dei tifosi: "Che ci frega di Lukaku, noi abbiamo Paul Pogba"

Tifosi che, alla Continassa, si sono letteralmente scatenati: "Che ci frega di Lukaku, noi abbiamo Paul Pogba". "Siam venuti fin qua per vedere segnare Pogba". Questi solo alcuni dei cori intonati dal migliaio di sostenitori giunti a riabbracciare il centrocampista classe 1993.