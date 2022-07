"Niente Firmino per la Juventus: Klopp lo blinda al Liverpool"

Il Liverpool e l'estate degli addii illustri

Questo il mantra della campagna acquisti-cessioni estiva del Liverpool, che non ha alcuna intenzione di rinunciare a Roberto Firmino. Secondo quanto riportato da ‘Liverpool Echo’, infatti, la volontà di Jürgen Klopp è quella di non far partire altri elementi in attacco dopo gli addii di Sadio Mané, ceduto al Bayern Monaco per quasi 50 milioni, e di Divock Origi, trasferitosi al Milan a parametro zero, oltre che di Takumi Minamino.