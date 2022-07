"Arthur può tornare al Barcellona, ma serve la partenza di De Jong"

Chiuso con la rescissione del contratto il tutt’altro che esaltante triennio in bianconero di Aaron Ramsey, la Juventus è al lavoro per concludere un’altra operazione in uscita a centrocampo, conditio sine qua non per affondare il colpo per il regista tanto agognato da Max Allegri e individuato in Leandro Paredes .

In verità play, anche se con caratteristiche differenti rispetto all’argentino, lo è anche Arthur, ma il brasiliano non rientra nei piani del tecnico e soprattutto in quelli della società alla luce dell'ingaggio che lega l’ex Barcellona alla Juventus per altre tre stagioni e che, al lordo, sfiora i 10 milioni .

Juve, sondaggi da Premier e Liga per Arthur

Alla Juventus dal 2020, Arthur non è mai riuscito a prendere le redini della mediana bianconera, né sotto la gestione di Andrea Pirlo, in una stagione segnata anche da un grave infortunio al piede per Arthur, né nella prima dell’Allegri bis. In questa sessione di mercato, e già dal gennaio scorso, qualche richiesta alla Juve è arrivata, in particolare dall’Arsenal e ora dal Valencia, ma non si è mai andati oltre i sondaggi o le proposte di prestito, con l’ingaggio del brasiliano a frenare ogni dialogo.

"Xavi promuove Pjanic: Arthur è in standby"

Come riportato dal 'Mundo Deportivo' l’aspirazione di Arthur sarebbe quella di tornare al Barcellona, ovvero il club che lo cedette alla Juve nell’estate 2020 in cambio di Miralem Pjanic. I buoni rapporti tra i due club e i due presidenti potrebbero favorire l’operazione, ma al momento le priorità del Barcellona sono altre e tra l’altro lo stesso Pjanic sta impressionando Xavi nel primo scorcio di stagione tra ritiro ed amichevoli. A centrocampo, quindi, considerando i giovani fenomeni Gavi e Pedri, l’immarcescibile Busquets e lo stesso Pjanic, in casa blaugrana c’è un solo posto, quello che potrebbe liberarsi dopo la partenza di Frenkie De Jong direzione Manchester United. Solo in quel caso le porte del Camp Nou potrebbero riaprirsi per Arthur, ma quasi sicuramente solo con la formula del prestito.