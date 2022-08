Juve, per Depay tutto pronto: manca solo il Barcellona

Arriva Filip Kostic, però non basta. Il mercato della Juve, per il momento, continua a ruotare ancora attorno pure a un centrocampista e a una punta vera. La corte a Leandro Paredes non è più una novità, l'argentino del Psg però aspetta che qualcuno gli faccia posto in organico e pure nel monte ingaggi. In attacco c'è oggi Memphis Depay a occupare la pole position, ma all'olandese serve qualche giorno in più prima di poter consentire alla Juve di affondare il colpo pur avendo posto buone basi per un biennale da 5 milioni netti a stagione: fondamentale infatti che Depay ottenga la lista gratuita dal Barcellona, con cui procede il braccio di ferro per arrivare a un'intesa sulla risoluzione del contratto complicata da alcune pendenze arretrate. Le alternative conducono ancora a Luis Muriel e Anthony Martial, ma sullo sfondo riemerge la sagoma di una vecchia fiamma come Arek Milik.

Juve, il mercato in uscita: situazioni Rabiot, Arthur e Rovella Il mercato in uscita non può che tenere banco dunque. Ora è Adrien Rabiot a rappresentare il protagonista della pista più calda, quella che potrebbe condurlo al Manchester United. L'intesa tra i club per una cifra di circa 17-18 milioni di euro (15 milioni di sterline) se non è stata già raggiunta poco ci manca, è l'accordo tra lo United e il giocatore a mancare. Il contatto Ten Haag-Rabiot ha portato alla disponibilità del giocatore a trattare, la palla è poi passata a mamma Veronique per l'aspetto economico e qui un rallentamento già c'è stato: richiesta da almeno 10 milioni netti bonus inclusi per quattro stagioni, United chiamato a un rilancio che ancora non c'è stato. Mentre pure Arthur resta in stand-by dopo la mossa del Valencia: proposto alla Juve un prestito con copertura del 25% dell'ingaggio, troppo poco. Ma il Valencia resta unica pista concreta e Arthur un problema da risolvere in fretta. E a proposito di centrocampisti, Nicolò Rovella è sempre più vicino al prestito al Monza.