"Depay alla Juve, martedì potrebbe arrivare l'ufficialità"

Memphis Depay è a un passo dall'essere un ex calciatore del Barcellona. I dirigenti catalani si sono impegnati a liberare il giocatore a zero un anno prima della scadenza del contratto (Depay era arrivato al Camp Nou gratis la scorsa estate), mentre gli agenti sono già d'accordo con la Juve per un contratto biennale. Si attende, dunque, solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare subito dopo l'esordio dei bianconeri contro il Sassuolo. Il giocatore potrebbe essere in Italia martedì. Lo fa sapere il Mundo Deportivo.