"Barcellona, via libera di Xavi alla partenza di Depay: Aubameyang può restare"

Il Barcellona ha steccato la prima di campionato. La bestia nera Rayo Vallecano , imbattuto per la terza partita consecutiva contro i blaugrana in Liga, ha strappato uno 0-0 al Camp Nou che sta addirittura stretto ai madrileni, scoperchiando la pentola dei problemi che affliggono Xavi e la sua squadra.

Barcellona, contro il Rayo Vallecano ci pensa Ter Stegen

Salvati più volte dalle parate di Ter Stegen, ai catalani non è bastato neppure poter schierare gli acquisti inseriti solo in extremis tra i giocatori utilizzabili, grazie all’attivazione della "leva" consistita nella cessione del 24% dei Barca Studios a Orpheus Media per un incasso di 100 milioni di euro. Il tecnico catalano le ha provate tutte per vincere, mandando anche in campo giocatori sul piede di partenza come Frenkie De Jong e Pierre-Emerick Aubameyang.

"Xavi blocca la doppia cessione in attacco"

Proprio il mercato, in entrata e in uscita, è il tema dominante del momento dalle parti del Camp Nou. Secondo quanto riportato da 'Sport' il tecnico, pur consapevole della necessità di sfoltire ancora la rosa per alleggerire il monte ingaggi, avrebbe espresso alla società la volontà di non fa partire sia Aubameyang che Memphis Depay, l’altro attaccante in esubero.