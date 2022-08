“Depay alla Juve: c'è tensione in casa Barcellona”

Entro ieri il Barcellona sperava di ufficializzare la partenza di Memphis Depay con destinazione Juve. Ma non è stato possibile nonostante tra i due club ci sia l'accordo. Per mettere pressione ai compratori, così, è stato deciso di convocare l'olandese per la trasferta contro la Real Sociedad, anche se probabilmente l'attaccante non scenderà in campo. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dallo spagnolo Sport.

“Depay alla Juve: di traverso i legali dell'olandese” A mettersi di traverso sono i legali dell'olandese Depay, oltre all'ingaggio molto alto chiede il calciatore ex Lione. Gli avvocati chiedono gli inserimenti di numerose clausole nel contratto biennale offerto dalla Juve, che si sta spazientando e starebbe cercando altri profili (vedi Milik). Sabato mattina Barça e Juve hanno siglato l'intesa: il club catalano non dovrà pagare alcuni bonus nell'operazione Pjanic e avrebbe qualche vantaggio finanziario nel caso in cui i bianconeri cedessero Memphis.