“Milik alla Juve, questa è la settimana decisiva”

Non è da escludere che Arkadiusz Milik chiuda con la Juve in questa settimana. Lo scrive Rmc Sport. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra i club, dice il media francese, ma Marsiglia e bianconeri sono in contatto. Nelle ultime 48 ore non ci sono stati progressi significativi, ma qualcosa è successo: nell'ultima partita contro il Nantes, Igor Tudor non ha schierato l'attaccante polacco. È rimasto in panchina, forse un primo segnale di come l'Olympique cerchi di abituarsi a fare a meno dell'ex Napoli.