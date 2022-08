Sampdoria-Juve: Kean e Rabiot tornano tra i convocati

A poco più di 24 ore dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria , Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juve . Tornano, dopo la squalifica scontata alla prima contro l'Empoli, Kean e Rabiot . Parte con la squadra pure capitan Bonucci , vittima di affaticamento e che domani non sarà comunque in campo (ballottaggio Gatti-Rugani per sostituirlo).

Convocati Juve: ci sono Rovella, Fagioli, Miretti e Soulé

La Juve affronta anche la seconda partita della stagione in emergenza a causa degli infortuni: escludendo Bonucci, l'ultimo in ordine di tempo è Angel Di Maria, che tanto bene si era comportato all'Allianz Stadium una settimana fa. Ci sono i giovani Rovella, Fagioli e Miretti, in attesa di sapere chi resterà in bianconero e chi invece verrà mandato in prestito. C'è anche l'argentino Soulè.