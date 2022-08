Zielinski è il primo polacco a giocare 300 partite in Serie A

Piotr Zielinski ha di che festeggiare il 4-0 inflitto al Monza al Maradona. Per il centrocampista polacco del Napoli , infatti, quella di ieri è stata la 300esima presenza in Serie A . Ed è il primo giocatore della Polonia a riuscirci. A ricordarlo è la Lega calcio sui social, che celebra così la giornata perfetta di Zielinski: “Piotr Zielisnki è il 1° calciatore polacco a tagliare il traguardo delle 300 partite in Serie A”.

Zielinski: con la maglia del Napoli siamo a 218 presenze

Con la maglia del Napoli, finora, Zielinski ha giocato 218 partite in Serie A, segnando 32 reti. In Italia, arrivato dallo Zaglebie di Lubino, aveva esordito con la maglia dell'Udinese, disputando 19 partite. Era arrivato quindi il trasferimento all'Empoli, dove è rimasto per giocare 63 gare, segnando 5 reti. È al Napoli dal 2016, oramai è un veterano della squadra azzurra. Per lui ci sono anche 72 presenze con la maglia della Polonia (e 9 gol).