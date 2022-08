“Juve, Allegri decide se puntare ancora su Depay”

Sabato scorso la partenza di Memphis era cosa fatta. Quel giorno, il Barça aveva trovato l'accordo per rescindere l'ultimo anno di contratto del giocatore dopo dure trattative con il suo avvocato. Sebastien Ledure. A quel punto, gli azulgrana hanno pensato di aver risolto tutto, credendo che Depay avesse già l'accordo con la Juve. Ma non era così. Ledure è sbarcato in Italia e ha modificato le condizioni inizialmente fissate, chiedendo un ingaggio più alto. I bianconeri hanno così deciso di congelare la trattativa e da allora Ledure non è più andato in Italia.

Depay, per la Juve, continua a essere una priorità, ma non a qualsiasi prezzo. Per questo motivo sono iniziati i negoziati con Milik, con l'affare che sarebbe anche ben indirizzato. Depay dovrà fare una mossa se non vuole perdere l'occasione di andare a giocare in un club che giocherà la Champions League, dal momento che per il Barça non fa parte del progetto. Le prossime ore saranno decisive.